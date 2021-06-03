UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ветируйте". НАБУ и НАПК обратились к Зеленскому в связи с законом о декларировании

03.06.2021, 18:50
Министры в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)

Антикоррупционные органы призвали президента Владимира Зеленского ветировать приянтые сегодня изменения в закон об электронном декларировании чиновников. Об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро и Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции, которое опбуликовано на сайтах НАБУ и НАПК.

Как заявили в антикоррупционных органах, проголосованный парламентом сегодня, 3 июня, законопроект №4651, которым якобы предлагается восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование не только усложняет привлечение должностных лиц к уголовной ответственности, но и создает почву для его предотвращения. 

Однако, во время голосования в зале было внесено несколько поправок, которые позволят декларантам уклоняться от декларирования имущества членов семьи, даже если они знают о наличии этого имущества. Эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только если "член семьи подал сведения о таких объектах" декларанту.

"Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишения свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Кроме того, проголосованный законопроект не содержит санкции в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации, говорится в заявлении.

НАПК и НАБУ призвали президента наложить вето на законопроект, поскольку, по их мнению, этот документ искажает идею э-декларирования как инструмента подотчетности обществу и фактически предоставляет индульгенцию на безнаказанность за злоупотребления ради получения незаконных доходов.

В антикоррупционных органах подчеркнули, что действенность э-декларирования определяется степенью ответственности за его нарушение, а указанный законопроект имеет целью свести ее на нет.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
напк набу декларирование
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 