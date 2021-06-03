"Ветируйте". НАБУ и НАПК обратились к Зеленскому в связи с законом о декларировании
Антикоррупционные органы призвали президента Владимира Зеленского ветировать приянтые сегодня изменения в закон об электронном декларировании чиновников. Об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро и Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции, которое опбуликовано на сайтах НАБУ и НАПК.
Как заявили в антикоррупционных органах, проголосованный парламентом сегодня, 3 июня, законопроект №4651, которым якобы предлагается восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование не только усложняет привлечение должностных лиц к уголовной ответственности, но и создает почву для его предотвращения.
Однако, во время голосования в зале было внесено несколько поправок, которые позволят декларантам уклоняться от декларирования имущества членов семьи, даже если они знают о наличии этого имущества. Эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только если "член семьи подал сведения о таких объектах" декларанту.
"Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишения свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.
Кроме того, проголосованный законопроект не содержит санкции в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации, говорится в заявлении.
НАПК и НАБУ призвали президента наложить вето на законопроект, поскольку, по их мнению, этот документ искажает идею э-декларирования как инструмента подотчетности обществу и фактически предоставляет индульгенцию на безнаказанность за злоупотребления ради получения незаконных доходов.
В антикоррупционных органах подчеркнули, что действенность э-декларирования определяется степенью ответственности за его нарушение, а указанный законопроект имеет целью свести ее на нет.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания.
- В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.
- 26 января 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект 4651, который возвращает лишение свободы в качестве наказания за недостоверное декларирование.
- 15 апреля Рада приняла законопроект в первом чтении, а сегодня, 3 июня, в целом.
Комментарии