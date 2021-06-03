"Ветируйте". НАБУ и НАПК обратились к Зеленскому в связи с законом о декларировании

Антикоррупционные органы призвали президента Владимира Зеленского ветировать приянтые сегодня изменения в закон об электронном декларировании чиновников. Об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро и Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции, которое опбуликовано на сайтах НАБУ и НАПК.

Как заявили в антикоррупционных органах, проголосованный парламентом сегодня, 3 июня, законопроект №4651, которым якобы предлагается восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование не только усложняет привлечение должностных лиц к уголовной ответственности, но и создает почву для его предотвращения.

Однако, во время голосования в зале было внесено несколько поправок, которые позволят декларантам уклоняться от декларирования имущества членов семьи, даже если они знают о наличии этого имущества. Эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только если "член семьи подал сведения о таких объектах" декларанту.

"Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишения свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Кроме того, проголосованный законопроект не содержит санкции в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации, говорится в заявлении.

НАПК и НАБУ призвали президента наложить вето на законопроект, поскольку, по их мнению, этот документ искажает идею э-декларирования как инструмента подотчетности обществу и фактически предоставляет индульгенцию на безнаказанность за злоупотребления ради получения незаконных доходов.

В антикоррупционных органах подчеркнули, что действенность э-декларирования определяется степенью ответственности за его нарушение, а указанный законопроект имеет целью свести ее на нет.

Наталия Медведева

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