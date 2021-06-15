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"Была лазейка". Зеленский наложил вето на закон об ответственности за ложь в декларациях

15.06.2021, 10:09
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой законопроект №4651 об ответственности за ложь в имущественных декларациях чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП считают, что закон ослабляет ответственность за ложь в декларациях. У Зеленского недовольны принятой в парламенте правкой, по которой чиновники должны декларировать имущество членов семьи, если те предоставили ему соответствующую информацию.

По мнению ОП, это дает законодательную лазейку чиновникам, чтобы не декларировать имущество родственников, аргументируя тем, что якобы не получили от них информацию об имуществе.

У Зеленского напомнили, что электронное декларирование было условием для получения безвиза с Европейским союзом.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - отметил Зеленский.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский вето декларирование 4651
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