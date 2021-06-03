"Я не могу поставить под угрозу безвиз". Зеленский ветирует закон о декларировании
Президент Владимир Зеленский ветирует изменения в закон об ответственности за ложь в декларациях, которые приняла сегодня Верховная Рада. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС – безвизовый режим", – сказал президент.
В принятом парламентом законопроекте, отмечают у президента, депутаты изменили подходы к декларированию активов, которыми владеют члены семьи декларанта.
Это даст возможность декларантам не указывать движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны.
Сейчас такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.
Кроме того, поправки, которые подали депутаты, предлагают за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы.
За недекларирование имущества чиновниками должна быть установлена справедливая уголовная ответственность, предусматривающая возможность назначения наказания в виде лишения свободы, говорится в сообщении Офиса президента.
"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", – сказал Зеленский.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания.
- В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.
- 26 января 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект 4651, который возвращает лишение свободы в качестве наказания за недостоверное декларирование.
- 15 апреля Рада приняла законопроект в первом чтении, а сегодня, 3 июня, в целом.
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