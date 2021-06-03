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"Я не могу поставить под угрозу безвиз". Зеленский ветирует закон о декларировании

03.06.2021, 19:13
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ветирует изменения в закон об ответственности за ложь в декларациях, которые приняла сегодня Верховная Рада. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС – безвизовый режим", – сказал президент.

В принятом парламентом законопроекте, отмечают у президента, депутаты изменили подходы к декларированию активов, которыми владеют члены семьи декларанта.

Это даст возможность декларантам не указывать движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны.

Сейчас такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.

Кроме того, поправки, которые подали депутаты, предлагают за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы.

За недекларирование имущества чиновниками должна быть установлена ​​справедливая уголовная ответственность, предусматривающая возможность назначения наказания в виде лишения свободы, говорится в сообщении Офиса президента.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Ветируйте". НАБУ и НАПК обратились к Зеленскому в связи с законом о декларировании

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский вето декларирование
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