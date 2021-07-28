После мониторинга образа жизни НАПК полностью проверит декларацию Медведчука

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку декларации подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и еще девяти нардепов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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НАПК решило проверять декларацию Медведчука по результатам мониторинга его образа жизни, говорится в сообщении.

Кроме него, под проверку деклараций НАПК попали еще девять нардепов.

По должности:

- Николай Стефанчук (Слуга народа);

- Наталья Пипа (Голос);

- Олег Марусяк (Слуга народа);

- Вадим Струневич (Слуга народа);

- Людмила Буймистер (Слуга народа);

- Сергей Кузьминых (Слуга народа);

- Игорь Молоток (За будущее);

- Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность).

По результатам автоматического анализа рисков в декларациях:

- Иван Чайковский (За будущее).

Всего НАПК за прошлую неделю начало проверку 40 деклараций, с начала 2021 года – 897.

3 февраля 2021 года СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.

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Марк Сировой

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