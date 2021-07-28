После мониторинга образа жизни НАПК полностью проверит декларацию Медведчука
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку декларации подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и еще девяти нардепов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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НАПК решило проверять декларацию Медведчука по результатам мониторинга его образа жизни, говорится в сообщении.
Кроме него, под проверку деклараций НАПК попали еще девять нардепов.
По должности:
- Николай Стефанчук (Слуга народа);
- Наталья Пипа (Голос);
- Олег Марусяк (Слуга народа);
- Вадим Струневич (Слуга народа);
- Людмила Буймистер (Слуга народа);
- Сергей Кузьминых (Слуга народа);
- Игорь Молоток (За будущее);
- Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность).
По результатам автоматического анализа рисков в декларациях:
- Иван Чайковский (За будущее).
Всего НАПК за прошлую неделю начало проверку 40 деклараций, с начала 2021 года – 897.
- 3 февраля 2021 года СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.
- 11 мая СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
- Сейчас Медведчук находится под домашним арестом до 7 сентября.
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