Медведчука оставили сидеть дома до 7 сентября

Печерский районный суд продлил на два месяца круглосуточный домашний арест лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене – меру пресечения оставили в силе до 7 сентября. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

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Заседание началось утром 8 июля и продолжалось в совокупности более 12 часов. Когда судья закончил провозглашать решение, в зале послышались крики "Ганьба!"

Судья продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 7 сентября текущего года, но не дольше срока досудебного расследования. Политику запретили покидать место жительства за исключением случаев, если ему понадобится медицинская помощь.

У Медведчука есть пять дней на обжалование определения о продлении ареста.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.

13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

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Вадим Ребрина , Дарья Мостовая

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