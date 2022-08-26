США отправляют Украине комплекты Vampire L3Harris, которые превращают пикапы и другие нетактические транспортные средства в мобильные ракетные установки. Об этом говорится в материале Defense News.

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Система модульного ракетного оборудования ISR Vampire представляет собой переносной комплект, который может быть установлен на большинстве транспортных средств с грузовым кузовом для запуска высокоточных ракет с лазерным наведением.

Оружие производства компании L3Harris – небольшая четырехствольная ракетная установка и сенсорный шар – может быть установлено за два часа и управляться одним человеком.

Vampire может быть оснащен ракетами для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.

Vampire является частью более крупного пакета помощи Украине, в результате чего общая сумма, военной помощи в страну во время войны против России, составила более $13,5 млрд с момента начала работы администрации Джо Байдена.

Как отмечается, Пентагон не раскрыл сразу, какие именно системы Vampire они отправляют в Украину. Компания L3Harris уточнила, что речь идет об их ракетном оборудовании.

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Наталия Медведева

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