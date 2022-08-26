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Vampire L3Harris превратит украинские пикапы в ракетные установки – Defense News

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 15:39
Vampire L3Harris превратит украинские пикапы в ракетные установки – Defense News - Фото
Ракетная система Vampire (Скриншот видео L3Harris)

США отправляют Украине комплекты Vampire L3Harris, которые превращают пикапы и другие нетактические транспортные средства в мобильные ракетные установки. Об этом говорится в материале Defense News.

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Система модульного ракетного оборудования ISR Vampire представляет собой переносной комплект, который может быть установлен на большинстве транспортных средств с грузовым кузовом для запуска высокоточных ракет с лазерным наведением.

Оружие производства компании L3Harris – небольшая четырехствольная ракетная установка и сенсорный шар – может быть установлено за два часа и управляться одним человеком.

Vampire может быть оснащен ракетами для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.

Vampire является частью более крупного пакета помощи Украине, в результате чего общая сумма, военной помощи в страну во время войны против России, составила более $13,5 млрд с момента начала работы администрации Джо Байдена.

Как отмечается, Пентагон не раскрыл сразу, какие именно системы Vampire они отправляют в Украину. Компания L3Harris уточнила, что речь идет об их ракетном оборудовании.

Читайте также: Новый пакет помощи США включает шесть систем ПВО NASAMS. И не только

Наталия Медведева
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военная помощь ракетная система Vampire
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