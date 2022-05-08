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Варианты для защитников Азовстали: какие возможности обсуждали бойцы

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 17:34
Варианты для защитников Азовстали: какие возможности обсуждали бойцы - Фото
Илья Самойленко (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Бойцы ВСУ, которые держат оборону осажденной россиянами территории завода Азовсталь, обсуждали несколько возможных для них вариантов. О некоторых из них упомянул во время онлайн-брифинга офицер управления разведки Илья Самойленко.

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"Я вам могу сказать то же самое, о чем мы говорили здесь с бойцами. Можно просто опустить руки и ждать конца, медленной смерти от голода или быстрой от бомбы. Это самый простой вариант.

Второй вариант: можно трусливо сбежать, если думать только про спасение своей жизни, а не про свой долг или свою присягу. Именно так поступил командир 36-й бригады (Владимир Баранюк), который нарушил приказ и решил пробиться из окружения с небольшой группой людей, бронетехникой и боеприпасами.  

Третий вариант: можно сложить  оружие и просто сдаться.  

И четвертый вариант: можно продолжать бороться". 

Самойленко сказал, что у бойцов Азова практически нет шансов выжить, если они попадут в плен. Он привел в пример случай, когда одного из попавших в плен бойцов Азова россияне сначала использовали для пропаганды, а затем сообщили его матери, что он "умер". 

Самойленко также напомнил, что бойцы гарнизона Мариуполя – свидетели военных преступлений российских военных, и у россиян "нет интереса" оставлять их в живых.   

Кроме того, считает Самойленко, "мы не можем сделать врагу такой подарок", потому что каждый человек, который  попадает в плен – это "ресурс для обмена", он увеличивает для врага возможности военного и политического давления на Украину, позволяет ему усилить свои позиции на переговорах. 

  • На брифинге также прозвучало, что защитники Азовстали не могут подтвердить, что с территории осажденного российскими оккупантами завода действительно эвакуированы все гражданские.

Сергей Бережной
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полк азов мариуполь азовсталь Илья Самойленко
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