Варианты для защитников Азовстали: какие возможности обсуждали бойцы

Бойцы ВСУ, которые держат оборону осажденной россиянами территории завода Азовсталь, обсуждали несколько возможных для них вариантов. О некоторых из них упомянул во время онлайн-брифинга офицер управления разведки Илья Самойленко.

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"Я вам могу сказать то же самое, о чем мы говорили здесь с бойцами. Можно просто опустить руки и ждать конца, медленной смерти от голода или быстрой от бомбы. Это самый простой вариант.

Второй вариант: можно трусливо сбежать, если думать только про спасение своей жизни, а не про свой долг или свою присягу. Именно так поступил командир 36-й бригады (Владимир Баранюк), который нарушил приказ и решил пробиться из окружения с небольшой группой людей, бронетехникой и боеприпасами.

Третий вариант: можно сложить оружие и просто сдаться.



И четвертый вариант: можно продолжать бороться".

Самойленко сказал, что у бойцов Азова практически нет шансов выжить, если они попадут в плен. Он привел в пример случай, когда одного из попавших в плен бойцов Азова россияне сначала использовали для пропаганды, а затем сообщили его матери, что он "умер".

Самойленко также напомнил, что бойцы гарнизона Мариуполя – свидетели военных преступлений российских военных, и у россиян "нет интереса" оставлять их в живых.

Кроме того, считает Самойленко, "мы не можем сделать врагу такой подарок", потому что каждый человек, который попадает в плен – это "ресурс для обмена", он увеличивает для врага возможности военного и политического давления на Украину, позволяет ему усилить свои позиции на переговорах.

На брифинге также прозвучало, что защитники Азовстали не могут подтвердить, что с территории осажденного российскими оккупантами завода действительно эвакуированы все гражданские.

Сергей Бережной

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