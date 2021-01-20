Вашингтон при Байдене будет непоколебим в своей поддержке Украины – посольство США

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявила, что пока президент США Джозеф Байден и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики, Вашингтон будет оставаться непоколебимым в своей поддержке Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

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"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", – сказала Квин.

"Пусть живут еще четыре года крепких отношений между США и Украиной! Желаю вам здорового и счастливого нового года", – добавила представитель Вашингтона.

Сегодня, 20 января, Байден принес присягу во время церемонии инаугурации – отныне он 46-й президент Соединенных Штатов Америки.

Вадим Ребрина

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