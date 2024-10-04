Важные истории: До 2027 года Россия планирует набрать 225 000 контрактников

В прошлом году контракт с министерством обороны РФ подписали 345 000 человек, а с начала 2023 года до середины 2024 года – еще 511 000 россиян

Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

В течение следующих трех лет Россия планирует мобилизовать не менее 225 000 контрактников. Об этом пишет российское оппозиционное издание Важные истории, ссылаясь на проект бюджета на 2025-2027 годы.

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Отмечается, что в бюджете России на эти годы предусмотрено 90 млрд рублей на единовременные выплаты при заключении контракта с военными, по 30 млрд рублей ежегодно.

В настоящее время единовременная выплата составляет 400 000 руб., что было установлено в июле по решению диктатора Владимира Путина. Если размер выплаты не изменится, выделенные средства позволят заключить 225 000 новых контрактов за три года.

Издание также отмечает, что в прошлом году контракт с министерством обороны РФ подписали 345 000 человек, а с начала 2023 года до середины 2024 года – еще 511 000 россиян.