"Вчера от танка бегали, а он с тепловизором, кромсает все" – перехват ГУР

Оккупант на Донецком направлении жалуется матери, что их "со всех сторон" обложили, а чтобы в отпуск пойти нужно или стать калекой, или погибнуть. Перехват телефонного разговора публикует Главное управление разведки Минобороны.

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Российский контрактник говорит, что он "на самом "передке", и по ним "минометы и танки работают".

"Мы вчера от танка бегали... Он с тепловизором, кромсает все...", – рассказывает он.

Мать спрашивает, когда он приедет, и он отвечает, что "чтобы в отпуск поехать, нужно восемь месяцев тут быть. По контракту – это все фигня, тут сказали, или без руки, или без ноги, или двухсотым".

Мать предлагает "забрать его оттуда" и "пойти в военкомат". Оккупант не верит, что у нее что-то получится, но говорит, что стоит попробовать.

"Я ж не воин, меня даже не обучали, а тут от танков бегать... У меня даже нет печати, где я сейчас нахожусь, прикомандировали к какой-то пехоте", – говорит он.

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Сергій Бережний

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