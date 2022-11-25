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"Вчера от танка бегали, а он с тепловизором, кромсает все" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 12:33
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Оккупант на Донецком направлении жалуется матери, что их "со всех сторон" обложили, а чтобы в отпуск пойти нужно или стать калекой, или погибнуть. Перехват телефонного разговора публикует Главное управление разведки Минобороны.   

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Российский контрактник говорит, что он "на самом "передке", и по ним "минометы и танки работают". 

"Мы вчера от танка бегали... Он с тепловизором, кромсает все...", – рассказывает он.

Мать спрашивает, когда он приедет, и он отвечает, что "чтобы в отпуск поехать, нужно восемь месяцев тут быть. По контракту – это все фигня, тут сказали, или без руки, или без ноги, или двухсотым".  

Мать предлагает "забрать его оттуда" и "пойти в военкомат". Оккупант не верит, что у нее что-то получится, но говорит, что стоит попробовать.

"Я ж не воин, меня даже не обучали, а тут от танков бегать... У меня даже нет печати, где я сейчас нахожусь, прикомандировали к какой-то пехоте", – говорит он.

Слушайте также: "По 50 000-70 000 с пацанов сбивают, а потом отправляют на передок" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты перехват телефонный разговор перехват ГУР
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