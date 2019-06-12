Ведущий телеканала передумал идти в Раду со Слугой народа

Дмитрий Спивак (скриншот)

Под давлением общественного мнения, которое он назвал "кампанией по дискредитации", "чудовищной грязью и потоками циничной лжи", одесский политик и ведущий канала NewsOne Дмитрий Спивак отказался идти на выборы в Раду с президентской партией Слуга народа. Об этом он написал у себя в Facebook.

В списке партии Владимира Зеленского политик значился под номером 33.

Одним из первых о якобы пророссийской токсичности кандидата в "слуги народа" написал у себя в Facebook волонтер Роман Синицин.

Спивак оскорбился на сообщения о себе в соцсетях, написав, что "молодая демократия" якобы в опасности, "пока в Украине мнения так называемых патриотов и активистов будут восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут... влиять на умы граждан и позицию власти".

За политическую карьеру Спивак побывал или избирался от СДПУ(о), Батькивщины, БПП, в также баллотировался в Раду от партии Натальи Королевской. Выступал против Майдана, был в горсовете Одессы. С 2017 года - ведущий на канале NewsOne, аффилиированном с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.