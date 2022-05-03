Великобритания дает Украине еще 300 млн фунтов – на средства радиоэлектронной борьбы

3 мая Великобритания объявит о предоставлении Украине еще 300 млн фунтов, которые в основном предназначены для поставок средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает британское правительство.

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Как отмечается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о новом пакете оборонной военной помощи Украине на сумму 300 млн фунтов стерлингов во время выступления в Верховной Раде.

Британское правительство отправит в Украину технику для спасательных служб и эвакуации людей из прифронтовых районов – системы для подъема тяжелых грузов и более десятка новых специализированных автомобилей Toyota Land Cruiser.

В новый пакет военной помощи для поддержки продолжающейся обороны Украины от незаконного вторжения России войдут:

- средства радиоэлектронной борьбы;

- противобатарейная радиолокационная система;

- оборудование для создания помех GPS;

- тысячи приборов ночного видения.

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Наталия Медведева

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