Великобритания дает Украине еще 300 млн фунтов – на средства радиоэлектронной борьбы
3 мая Великобритания объявит о предоставлении Украине еще 300 млн фунтов, которые в основном предназначены для поставок средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает британское правительство.
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Как отмечается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о новом пакете оборонной военной помощи Украине на сумму 300 млн фунтов стерлингов во время выступления в Верховной Раде.
Британское правительство отправит в Украину технику для спасательных служб и эвакуации людей из прифронтовых районов – системы для подъема тяжелых грузов и более десятка новых специализированных автомобилей Toyota Land Cruiser.
В новый пакет военной помощи для поддержки продолжающейся обороны Украины от незаконного вторжения России войдут:
- средства радиоэлектронной борьбы;
- противобатарейная радиолокационная система;
- оборудование для создания помех GPS;
- тысячи приборов ночного видения.
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