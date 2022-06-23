Великобритания готова помочь Украине разминировать побережье Черного моря – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова помочь в операции по разминированию украинского побережья Черного моря, чтобы разблокировать экспорт продовольствия. Об этом сообщает Reuters.

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"Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать", — сказал Джонсон

Он сказал, что Великобритания рассматривает все варианты, когда его спросили, может ли правительство предоставить суверенные гарантии для страхования судоходства.

"Что Великобритания, возможно, может предложить, прежде всего, так это опыт в области морского страхования и большой опыт в перемещении товаров, скажем так, через спорные районы моря", — сказал премьер.

На вопрос, готова ли Великобритания помочь Украине разминировать этот район, Джонсон сказал:"Я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но из того, что мы уже сделали по поставкам оборудования украинцам, чтобы помочь защитить себя, вы можете понять, что мы, безусловно, говорим с ними о том, что мы можем сделать в техническом плане, чтобы помочь разминировать Одессу".

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Вадим Ребрина

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