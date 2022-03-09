Великобритания опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине

Великобритания опасается, что Россия может готовить почву для применения химического оружия в Украине после того, как официальные лица Кремля заявили без каких-либо доказательств, что США якобы поддерживают программу разработки биологического оружия в стране. Об этом сообщает Guardian.

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Западные официальные лица заявили, что "у нас есть веские основания для беспокойства по поводу возможного применения Россией нетрадиционного оружия", отражающего опыт применения химического оружия во время гражданской войны в Сирии.

Беспокойство возникло отчасти из-за того, что МИД РФ занялся "подготовкой сцены", делая "ложные заявления" о якобы программе создания биологического оружия, действующей на территории Украины.

В США эти обвинения назвали "абсурдными".

Отдельно Минобороны РФ обвинило "украинских националистов" в подготовке "провокации" с использованием химического оружия в селе к северо-западу от Харькова.

За последние две недели западные официальные лица неоднократно предупреждали о возможном применении Россией особо смертоносного оружия, такого как термобарические вакуумные бомбы, которые наносят серьезные повреждения человеку из-за их взрывной силы.

Эти предупреждения, пишет издание, в определенной степени рассчитаны на сдерживающий эффект. Однако Россия в ходе войны против Украины уже продемонстрировала явную готовность атаковать мирных жителей в украинских городах, поскольку продвижение оккупантов существенно замедлилось.

Прямые нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру считаются военными преступлениями. Разработка, производство, накопление и применение химического оружия запрещены международным договором, подписанным 193 странами, отмечает британское издание.

Тем не менее химическое оружие применялось не менее 17 раз во время гражданской войны в Сирии, согласно данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая обвинила поддерживаемый Россией режим Башара Асада в том, что он стоит за несколькими громкими атаками.

17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что Россия может использовать фейковую или реальную спецоперацию с химическим оружием как повод для нового вторжения России.

Вадим Ребрина

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