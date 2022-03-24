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Великобритания поставит Украине новую партию оружия: в ней будет 6000 ракет

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 02:50
Великобритания поставит Украине новую партию оружия: в ней будет 6000 ракет - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER)

Великобритания предоставит Украине новую партию оружия. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

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Отмечается, что новый пакет военной помощи будет включать 6000 ракет, включая противотанковые и фугасные.

Также будет выделено 25 млн фунтов стерлингов на поддержку сил обороны Украины. Эти деньги в частности пойдут на экипировку, высококачественное оборудование и зарплаты для украинских солдатов, пилотов и полицейских.

Джонсон отметил, что российский диктатор Владимир Путин уже терпит неудачу в Украине, ведь украинцы проявили необычайную храбрость и стойкость в защите своей родине. Однако Великобритания не может оставаться в стороне, пока российские войска пытаются стереть с лица земли украинские города, подчеркнул британский премьер.

"Соединенное Королевство будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя их оборону, в то время, как они переломят ход этой борьбы", – сказал Джонсон.

  • Британия уже поставила Украине около 4000 единиц противотанкового оружия, в частности ПТРК NLAW и ракеты к комплексам Javelin. Кроме того, Лондон поставляет украинцам высокоскоростные зенитные ракеты Starstreak для защитить от авиаударов РФ.

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Марк Сировой
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Великобритания оружие ракеты Борис Джонсон NLAW
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