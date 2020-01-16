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Великобритания пригласила Зеленского в Лондон в ближайшее время

Великобритания пригласила Зеленского в Лондон в ближайшее время - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.01.2020, 16:00

Глава британского МИД поблагодарил Украину за лидерство в расследовании катастрофы лайнера МАУ, сбитого Ираном

Приглашение президенту Владимиру Зеленскому посетить Великобританию в ближайшее время подтвердил сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб. Об этом после встречи с Раабом сообщил в Twitter глава МИД Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, достигнута договоренность об ускорении работы над новым соглашением между Украиной и Великобританией, которое определяло бы отношения после Brexit.

В свою очередь, Рааб в Twitter рассказал, что поблагодарил Пристайко за лидерство Украины в установлении фактов вокруг катастрофы сбитого Ираном лайнера авиакомпании МАУ.

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Владимир Зеленский вадим пристайко Доминик Рааб визит в Великобританию
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