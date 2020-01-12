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Меркель, Джонсон и Макрон призвали Иран соблюдать ядерную сделку

Меркель, Джонсон и Макрон призвали Иран соблюдать ядерную сделку - Фото
Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон и Ангела Меркель (Фото - Facundo Arrizabalaga - EPA)
12.01.2020, 22:18

Германия, Великобритания и Франция готовы к диалогу с Ираном для поддержания стабильности в регионе

Выполнить условия ядерного соглашения призвали Иран канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Германии.

Лидеры заявили, что безопасность их стран и их европейских партнеров включает соблюдение правил нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда его не разрабатывал.

По их мнению, текущие события показали дестабилизирующую роль Ирана в регионе, влючая роль Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Меркель, Джонсон и Макрон заявили о необходимости решить проблемы с деятельностью Ирана, включая ракетную программу, с помощью дипломатии и разумных шагов.

Лидеры приняли к сведению заявление Ирана о том, что его ПВО сбила украинский авиалайнер, и обязались сотрудничать с Ираном в отношении дальнейших действий.

Также они призвали Иран воздержаться от дальнейших актов насилия или нарушения правил нераспространения ядерного оружия и заявили о готовности к диалогу с Ираном для поддержания стабильности в регионе.

  • 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.
  • 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.
  • 7 января в Тегеране заявили, что готовы выполнять условия ядерного соглашения, если санкции против него будут сняты.
  • 8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке, по информации Пентагона никто не погиб.
  • В тот же день лайнер МАУ потерпел крушение в Тегеране, погибли 176 человек.
  • Вчера Иран признал, что самолет был сбит системой ПВО.

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Ангела Меркель Иран ядерное оружие ядерная сделка Борис Джонсон эмманюэль макрон
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