Меркель, Джонсон и Макрон призвали Иран соблюдать ядерную сделку

Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон и Ангела Меркель (Фото - Facundo Arrizabalaga - EPA)

Выполнить условия ядерного соглашения призвали Иран канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Германии.

Лидеры заявили, что безопасность их стран и их европейских партнеров включает соблюдение правил нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда его не разрабатывал.

По их мнению, текущие события показали дестабилизирующую роль Ирана в регионе, влючая роль Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Меркель, Джонсон и Макрон заявили о необходимости решить проблемы с деятельностью Ирана, включая ракетную программу, с помощью дипломатии и разумных шагов.

Лидеры приняли к сведению заявление Ирана о том, что его ПВО сбила украинский авиалайнер, и обязались сотрудничать с Ираном в отношении дальнейших действий.

Также они призвали Иран воздержаться от дальнейших актов насилия или нарушения правил нераспространения ядерного оружия и заявили о готовности к диалогу с Ираном для поддержания стабильности в регионе.

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