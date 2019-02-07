Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 20:46

Великобритания решила изменить гуманитарную поддержку Украины

Великобритания решила изменить гуманитарную поддержку Украины - Фото
Фото: twitter.com/hbaldwin

Помощь направлена на уменьшение негативных последствий российской агрессии в Донбассе

Реклама
Реклама

Великобритания на 40% увеличивает гуманитарную поддержку Украины. Об этом написала  в Twitter министр по вопросам международного развития Великобритании Харриет Болдуин.

Британский министр сообщила, что общалась в Украине с замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.  На встрече стороны обсудили совместные усилия по уменьшению негативных последствий российской агрессии в Донбассе.

Реклама

"Великобритания по-прежнему привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и объявляет об увеличении гуманитарной поддержки на более 40%", - написала Болдуин.

Читайте также: "Донбассу - конец, он разрушен". Интервью Горбулина - за минуту

Ранее сегодня сообщалось, что Международный комитет Красный Крест доставил в Донбасс партию гуманитарной помощи.Через пропускной пункт Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины въехали 7 грузовиков - жителям Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гумпомощи.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, Донбасс, гуманитарная помощь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 