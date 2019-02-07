Великобритания решила изменить гуманитарную поддержку Украины

Фото: twitter.com/hbaldwin

Великобритания на 40% увеличивает гуманитарную поддержку Украины. Об этом написала в Twitter министр по вопросам международного развития Великобритании Харриет Болдуин.

Британский министр сообщила, что общалась в Украине с замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль. На встрече стороны обсудили совместные усилия по уменьшению негативных последствий российской агрессии в Донбассе.

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"Великобритания по-прежнему привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и объявляет об увеличении гуманитарной поддержки на более 40%", - написала Болдуин.

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Ранее сегодня сообщалось, что Международный комитет Красный Крест доставил в Донбасс партию гуманитарной помощи.Через пропускной пункт Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины въехали 7 грузовиков - жителям Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гумпомощи.