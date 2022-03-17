Великобритания, США и другие страны запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине

Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине.

"Россия совершает военные преступления, целясь в мирных жителей. Война России против Украины представляет угрозу для всех нас", – говорится в сообщении британского представительства при всемирной организации.

Заседание будет посвящено гуманитарной ситуации в Украине. Оно запланировано на 21:00 (по Киеву) 17 марта.

Ранее Международный суд ООН приказал России прекратить военные действия в Украине.

Дмитрий Смирнов

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