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Великобритания, США и другие страны запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 09:24
Великобритания, США и другие страны запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине - Фото
Представители Великобритании и США в ООН (фото - ЕРА - JASON SZENES)

Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине.

"Россия совершает военные преступления, целясь в мирных жителей. Война России против Украины представляет угрозу для всех нас", – говорится в сообщении британского представительства при всемирной организации.

Заседание будет посвящено гуманитарной ситуации в Украине. Оно запланировано на 21:00 (по Киеву) 17 марта.

Ранее Международный суд ООН приказал России прекратить военные действия в Украине.

Дмитрий Смирнов
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война России против Украины ООН
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