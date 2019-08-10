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Венедиктов убежден, что откроет Эхо Москвы в Киеве без разрешения

Венедиктов убежден, что откроет Эхо Москвы в Киеве без разрешения - Фото
Скриншот с видео
10.08.2019, 20:47

Он заявил, что хочет "транслировать украинский взгляд в Россию"

Главный редактор российской радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов заявил, что украинский филиал радиостанции, который он хочет создать, будет вещать только на территорию России, и для этого якобы не требуется разрешение Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом Венедиктов сказал в эфире Эха Москвы.

"Я хочу открыть там (в Украине, - ред.) бюро, чтобы транслировать украинский взгляд в Россию, сюда, нашим слушателям. Не мы туда, там мы уже есть, а вы сюда. Для того, чтобы российские слушатели могли получать точку зрения украинских политиков, дипломатов, актеров, лидеров общественного мнения и просто граждан...", - сказал Венедиктов.

По его словам, для этого не нужно разрешение украинского регулятора в сфере теле- и радиовещания.

"Мне не нужно никакого разрешения и никакой лицензии для того, чтобы транслировать сюда, на Москву и на другие города слушания, точку зрения украинской стороны", - убежден главред Эха Москвы.

  • Ранее в интервью пророссийскому изданию Страна Венедиктов заявил, что в Киеве может появиться бюро Эха Москвы - но только при условии, если в Украине "будет пересмотрен" закон о языковых квотах. 
  • Член Нацсовета Сергей Костинский отрицает возможность выдачи Эху Москвы разрешения на работу в Украине.
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Алексей Венедиктов нацсовет эхо москвы
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