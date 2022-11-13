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Венгерский депутат призвал к пересмотру границ, МИД Украины ответил

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 00:04
Венгерский депутат призвал к пересмотру границ, МИД Украины ответил - Фото
Ласло Тороцкаи (Фото - скриншот из видео)

В Министерстве иностранных дел призвали официальные структуры Венгрии осудить "безответственное высказывание" депутата венгерского парламента о пересмотре государственных границ. Об этом написал в Facebook спикер министерства Олег Николенко.

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"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить подобные безответственные высказывания, которые подрывают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", – написал Николенко.

Депутат венгерского парламента написал в Twitter пожелание, чтобы у Польши вновь появилась общая граница с Венгрией, намекнув, что это возможно после отторжения Закарпатья от Украины.

  • 6 ноября МИД Венгрии заявил, что "не считает правильными" заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы существующих у Венгрии "территориальных претензиях" к Украине.
  • 9 ноября стало известно, что Венгрия не хочет поддержать пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год.
  • Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает его поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.
Сергій Бережний
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территориальные претензии Венгрия олег николенко
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