Венгерский депутат призвал к пересмотру границ, МИД Украины ответил

В Министерстве иностранных дел призвали официальные структуры Венгрии осудить "безответственное высказывание" депутата венгерского парламента о пересмотре государственных границ. Об этом написал в Facebook спикер министерства Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить подобные безответственные высказывания, которые подрывают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", – написал Николенко.

Депутат венгерского парламента написал в Twitter пожелание, чтобы у Польши вновь появилась общая граница с Венгрией, намекнув, что это возможно после отторжения Закарпатья от Украины.

6 ноября МИД Венгрии заявил, что "не считает правильными" заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы существующих у Венгрии "территориальных претензиях" к Украине.

9 ноября стало известно, что Венгрия не хочет поддержать пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год.

Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает его поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.