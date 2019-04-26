Венгрия намеренно обостряет отношения с Украиной - Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Венгрия, критикуя принятый Верховной Радой закон об украинском языке, намеренно обостряет отношения между двумя странами, однако украинская сторона надеется на понимание. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Укринформ.

"Я буду говорить об этом с Петером Сийярто (глава МИД Венгрии - ред.) В Брюсселе буквально через две недели на министерском заседании по Восточному партнерству. Я еще раз повторяю: этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, но ни в коем случае ни в смысле ограничения чьих-то прав", - сказал Климкин.

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Он также отметил, что в языковом вопросе нужно идти дальше и принять отдельный закон о языках национальных меньшинств.

"Мы не хотим, чтобы венгры или румыны или кто-то другой стали меньше венграми или румынами. Они принадлежат к нашей политической нации, они должны иметь право получить образование на своих языках - конечно, их права не должны ограничиваться, но при этом они должны иметь возможность получить реальный шанс выучить украинский и понимать, в какой стране они живут ", - подчеркнул министр.

25 апреля министр иностранных дел Венгрии заявил, что закон об украинском языке, принятый Верховной Радой – неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине.