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Венгрия пока передумала блокировать продление санкций против России – журналист

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07.09.2022, 15:50
Венгрия пока передумала блокировать продление санкций против России – журналист - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - depositephotos.com)

Венгрия не намерена в этот раз блокировать продление санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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По информации Йозвяка, Венгрия только что уведомила послов Евросоюза, что пока не намерена блокировать продление санкций ЕС в отношении России на следующие 6 месяцев.

При этом Будапешт заявил, что хотел бы вынести предложения по интересующим Венгрию изменениям в санкционных списках на рабочие группы ЕС, чтобы после обсуждения они были учтены при следующем продлении санкций в марте 2023 года.

6 сентября в медиа появились сообщения, что Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС, если из действующих санкционных списков не будут исключены российские олигархи Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.

В июне 2014 года Евросоюз ввел санкции в отношении России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Эти санкции продлеваются каждые 6 месяцев. Евросоюз планирует согласовать очередное продление этих санкций против России до 15 сентября. 

Сергій Бережний
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