Венгрия: правительство Орбана "продолжит оказывать помощь Украине"

Венгрия "продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине". Такое заявление опубликовал в Twitter представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Сообщение Ковача появилось после встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Ковач также процитировал Орбана, который сказал, что Венгрия "поддерживает немедленное прекращение огня, чтобы избежать еще больших смертей", и что "Венгрия принадлежит к лагерю мира".

