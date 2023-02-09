UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венгрия: правительство Орбана "продолжит оказывать помощь Украине"

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 22:53
Венгрия: правительство Орбана
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (фото - Twitter Zoltan Kovacs)

Венгрия "продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине". Такое заявление опубликовал в Twitter представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщение Ковача появилось после встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Ковач также процитировал Орбана, который сказал, что Венгрия "поддерживает немедленное прекращение огня, чтобы избежать еще больших смертей", и что "Венгрия принадлежит к лагерю мира".

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Венгрия дипломатия виктор орбан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 