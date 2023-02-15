Венгрия запретила Виктору Балоге въезд в ЕС, Балога прокомментировал

Решение Венгрии о запрете бывшему нардепу Виктору Балоге и его семье въезжать в Евросоюз сам Балога считает "признанием эффективности" его "борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины". Об этом он написал в Facebook.

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"Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана – представляю угрозу национальной безопасности Венгрии", – написал Балога.

По данным венгерских медиа, запрет на въезд для Балоги был выписан после того, как в Венгрии возмутились, что по инициативе бывшего нардепа на Мукачевском замке государственный символ Венгрии – турул – заменили на украинский трезуб.

"Воспринимаю такое решение путинских прихвостней как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины", – написал Балога.

Он также добавил, что "к друзьям Украины в ЕС ездил и буду ездить, а в орбановскую Венгрию не собирался и не собираюсь".

В конце января Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвало посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.

27 января Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций ЕС против Росатома.

Сергій Бережний

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