Венгрия запретила Виктору Балоге въезд в ЕС, Балога прокомментировал
Решение Венгрии о запрете бывшему нардепу Виктору Балоге и его семье въезжать в Евросоюз сам Балога считает "признанием эффективности" его "борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины". Об этом он написал в Facebook.
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"Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана – представляю угрозу национальной безопасности Венгрии", – написал Балога.
По данным венгерских медиа, запрет на въезд для Балоги был выписан после того, как в Венгрии возмутились, что по инициативе бывшего нардепа на Мукачевском замке государственный символ Венгрии – турул – заменили на украинский трезуб.
"Воспринимаю такое решение путинских прихвостней как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины", – написал Балога.
Он также добавил, что "к друзьям Украины в ЕС ездил и буду ездить, а в орбановскую Венгрию не собирался и не собираюсь".
- В конце января Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвало посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
- 27 января Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций ЕС против Росатома.
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