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Верещук не советует переселенцам планировать возвращение домой до весны

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 21:02
Верещук не советует переселенцам планировать возвращение домой до весны - Фото
Фото: ФБ Ирины Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует эвакуировавшимся украинцам планировать возвращение домой до весны. Об этом Верещук сказала в эфире телемарафона.

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"Не советую. И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов. Донецкая область, Херсонская, Запорожская, Харьковская часть. Кто может, давайте будем помаленьку планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, весной будем говорить о возвращении", – сказала Верещук.

По ее словам, решение на уровне государства по обязательной эвакуации было принято только для Донецкой области. 

Что касается других областей, где не прекращаются обстрелы и нет возможности возобновить подачу воды или газа, то власти на местах анализируют и рассматривают вопрос о частичной эвакуации.

"Например, Николаев до сих пор без воды. Им тяжело. Сейчас ищут все пути. В Николаевской области трудно восстановить водоснабжение. Люди стоят в очередях, чтобы получить воду. Благодарю волонтеров, всех, кто помогает. Но ведь зимой, как вы понимаете, будет еще труднее", – сказала вице-премьер.

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Наталия Медведева
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