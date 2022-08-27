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"Могут уехать 500 000 человек". Верещук объяснила заявление об эвакуации из трех областей

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 17:55
Ірина Верещук (фото - facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Возможная обязательная эвакуация не будет касаться всей территории Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Из некоторых районов областей могут выехать от 500 000 человек, сообщила в эфире 24 канала Министр реинтеграции Ирина Верещук.

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"Речь идет не о Харьковской, Запорожской и Николаевской областях в целом, а об отдельных районах", – сказала она.

Власти анализируют, каким будет отопительный сезон в областях, которые обстреливает армия России, говорит министр. Центральная власть ждет письма от областных военных администраций, на основании которых и будет принимать решения об эвакуации из отдельных районов этих областей.

"Мы прогнозируем, что это будет не меньше 500 000 людей. То есть полмиллиона человек могут переместиться с восточных и южных областей в центр и на запад", – сказала Верещук.

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В случае объявления обязательной эвакуации государство обеспечит людям, которые согласятся уехать, бесплатную транспортировку, места проживания, питание, медицинское обеспечение и первую выплату 2200 грн наличными, заверила министр.

Она также отметила, что в Донецкой области, где ранее объявили обязательную эвакуацию, остаются порядка 350 000 людей. Уже удалось эвакуировать 13 000 людей – Верещук рассчитывает, что эвакуируют 200 000.

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Марк Сировой
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