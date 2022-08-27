В Киеве не планируют обязательную эвакуацию. Жителей напугали в "погоне за хайпом" — КГГА

В Киеве не планируют проводить обязательную эвакуацию, информацию о подготовке к которой распространяли в СМИ и соцсетях. Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, цитирует его пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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По его словам, об эвакуации из Киева или отдельных его районов вообще не идет речи. Он отметил, что в каждом районе есть эвакуационные комиссии, которые созданы давно на случай разных чрезвычайных ситуаций — от наводнений до аварий на объектах критической инфраструктуры.

"И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем разные варианты, среди которых есть и обязательная эвакуация, именно это я имею в виду. К сожалению, СМИ, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", — сказал чиновник.

Ткачук заявил, что система гражданской защиты столицы работает в усиленном режиме, а все экстренные службы должны быть готовы к реагированию на любую чрезвычайную ситуацию, особенно во время большой войны с Россией.

30 июля вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.

В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, более 200 000 человек.

Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области. Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы 13 областей.

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Дмитрий Гриниченко

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