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Верещук предупредила о провокации: оккупанты готовят "параллельную эвакуацию" из Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 12:17
Верещук предупредила о провокации: оккупанты готовят
Ирина Верещук (фото - facebook.com/vereshchuk.ukraine)

В Мариуполе российские оккупанты могут попытаться организовать параллельно с украинской стороной  "гуманитарный коридор" для эвакуации жителей города в Россию, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

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"Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными и внимательными", – сообщила Верещук.

Она напомнила, что  эвакуационные автобусы украинской стороны будут ехать исключительно в направлении Запорожья по маршруту: Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов.

Читайте также: Эвакуация из Мариуполя: горсовет назвал маршрут на 23 апреля

Наталия Фреик
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