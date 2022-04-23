Верещук предупредила о провокации: оккупанты готовят "параллельную эвакуацию" из Мариуполя

В Мариуполе российские оккупанты могут попытаться организовать параллельно с украинской стороной "гуманитарный коридор" для эвакуации жителей города в Россию, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

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"Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными и внимательными", – сообщила Верещук.

Она напомнила, что эвакуационные автобусы украинской стороны будут ехать исключительно в направлении Запорожья по маршруту: Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов.

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Наталия Фреик

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