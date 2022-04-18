Верещук призвала власти РФ открыть эвакуационные коридоры из Мариуполя

Заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук обратилась к руководству России с просьбой открыть эвакуационный коридор из осажденного Мариуполя. И дать возможность мариупольцам выехать из города.

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Свое обращение Ирина Верещук написала на русском языке и обратилась к военно-политическому руководству Российской Федерации "в связи с ухудшением ситуации в Мариуполе".

Министр потребовала открыть гумкоридор из Мариуполя в Бердянск для мирных жителей и "срочного" коридора с территории завода Азовсталь, на территории которого укрываются женщины, дети и другие гражданские лица.

Верещук добавил, что отказ России открыть коридоры для эвакуации "будет основанием для привлечения всех вовлеченных лиц к уголовной ответственности за военные преступления в будущем".

В осажденном городе, по словам Верещук остается более 100 000 человек. За время блокады, согласно независимы оценкам, в Мариуполе погибло 22 000 человек.