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Верещук призвала власти РФ открыть эвакуационные коридоры из Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 17:33
Верещук призвала власти РФ открыть эвакуационные коридоры из Мариуполя - Фото
Мариуполь (Фото: Мариупольский горсовет)

Заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук обратилась к руководству России с просьбой открыть эвакуационный коридор из осажденного Мариуполя. И дать возможность мариупольцам выехать из города. 

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Свое обращение Ирина Верещук написала на русском языке и обратилась к военно-политическому руководству Российской Федерации "в связи с ухудшением ситуации в Мариуполе".

Министр потребовала открыть гумкоридор из Мариуполя в Бердянск для мирных жителей и "срочного" коридора с территории завода Азовсталь, на территории которого укрываются женщины, дети и другие гражданские лица. 

Верещук добавил, что отказ России открыть коридоры для эвакуации "будет основанием для привлечения всех вовлеченных лиц к уголовной ответственности за военные преступления в будущем".

В осажденном городе, по словам Верещук остается более 100 000 человек. За время блокады, согласно независимы оценкам, в Мариуполе погибло 22 000 человек.

Анна Чуданова
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гуманитарный коридор эвакуация мариуполь ирина верещук
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