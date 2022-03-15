Верховная Рада лишила Илью Киву депутатского мандата
15.03.2022, 15:06
Илья Кива (скриншот с видео)
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, который еще до начала войны бежал в Москву и регулярно выступает на российских пропагандистских каналах. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два собеседника в депутатском корпусе.
По их словам, соответствующее решение принято на заседании Совета во вторник, 15 марта. Основание – заявление Кивы о сложении полномочий. То, что Кива написал заявление, подтвердил в Telegram нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
По словам Гончаренко, нардепы Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления о выходе из фракции ОПЗЖ.
Ранее стало известно, что ГБР изъяло оружие во время обысков у депутатов ОПЗЖ.
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