Верховная Рада лишила Илью Киву депутатского мандата

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, который еще до начала войны бежал в Москву и регулярно выступает на российских пропагандистских каналах. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два собеседника в депутатском корпусе.

По их словам, соответствующее решение принято на заседании Совета во вторник, 15 марта. Основание – заявление Кивы о сложении полномочий. То, что Кива написал заявление, подтвердил в Telegram нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, нардепы Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления о выходе из фракции ОПЗЖ.

Ранее стало известно, что ГБР изъяло оружие во время обысков у депутатов ОПЗЖ.

Дмитрий Смирнов , Юрий Смирнов

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