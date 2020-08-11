Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа - Гетманцев

О внеочередном заседании 25 августа нардепы планируют рассмотреть законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 000 грн

Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять несколько законопроектов, речь идет и об увеличении минимальной заработной платы до 5 000 грн. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала Украина 24.

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"Я убежден, что (парламент, - ред.) соберется, ориентировочная дата - это 25 августа, но это еще не официальная информация. Убежден, что мы поддержим эту инициативу президента (о повышении минимальной зарплаты, - ред.)", - отметил Гетманцев.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 6% - с 4723 грн до 5000 грн.

Он уточнил, что не знает, внес ли Владимир Зеленский уже представление о проведении внеочередного заседания.

"Но время для этого есть. Мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - объяснил Гетманцев.

В июле Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Решение принято сегодня на заседании правительства. Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.

внес в Верховную Раду законопроект об изменении в государственный бюджет Украины, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года 7 августа сообщалось , что Зеленский

Арина Толина

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