Верховному комиссару ООН пришлось идти в укрытие во время визита в Киев
Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в понедельник пришлось спускаться в подземное укрытие во время визита в Киев из-за российского ракетного удара. Он заявил, что постоянно жить в таких условиях, – это ненормально.
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"[Провел] встречу с правозащитниками в подземном укрытии в Киеве во время ракетного удара и сирен воздушной тревоги. Невероятно, что это происходит в Украине почти каждый день. Это не должно стать новой нормой", – заявил он.
Тюрк приехал в Украину в воскресенье с четырехдневным визитом.
Программа его поездки предусматривает встречу с представителями властей и гражданского общества, а также с жертвами преступлений и родственниками пропавших без вести или взятых в плен гражданских лиц и военнопленных.
Он должен побывать в Киеве, Харькове, Изюме, Ужгороде.
На 7 декабря у него запланирована пресс-конференция для журналистов, посвященная результатам официального визита.
- 25 октября Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел около двух часов в укрытии в Корюковке из-за воздушной тревоги.
- В апреле Россия обстреляла Киев прямо во время визита генсека ООН.
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