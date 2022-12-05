UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховному комиссару ООН пришлось идти в укрытие во время визита в Киев

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 23:27
Верховному комиссару ООН пришлось идти в укрытие во время визита в Киев - Фото
Фото: Фолькер Тюрк / Twitter

Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в понедельник пришлось спускаться в подземное укрытие во время визита в Киев из-за российского ракетного удара. Он заявил, что постоянно жить в таких условиях, – это ненормально.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"[Провел] встречу с правозащитниками в подземном укрытии в Киеве во время ракетного удара и сирен воздушной тревоги. Невероятно, что это происходит в Украине почти каждый день. Это не должно стать новой нормой", – заявил он.

Тюрк приехал в Украину в воскресенье с четырехдневным визитом.

Программа его поездки предусматривает встречу с представителями властей и гражданского общества, а также с жертвами преступлений и родственниками пропавших без вести или взятых в плен гражданских лиц и военнопленных.

Он должен побывать в Киеве, Харькове, Изюме, Ужгороде.

На 7 декабря у него запланирована пресс-конференция для журналистов, посвященная результатам официального визита.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
воздушная тревога ООН права человека Фолькер Тюрк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 