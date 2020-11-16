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Верховную Раду временно возглавила Елена Кондратюк – Разумков и Стефанчук болеют

16.11.2020, 11:32
Верховную Раду временно возглавила Елена Кондратюк – Разумков и Стефанчук болеют - Фото
Елена Кондратюк (Фото: пресс-служба Верховной Рады/Facebook)

Вице-спикер Верховной Рады будет исполнять обязанности главы парламента на время болезни спикера и вице-спикера

Верховную Раду временно возглавит вице-спикер Елена Кондратюк. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

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С прошлой недели Разумков и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук находятся на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом. По словам Разумкова, выступавшего на заседании по видеосвязи, он не может сейчас исполнять обязанности главы Рады, поэтому на прошлой неделе подписал распоряжение, которым возложил их на Кондратюк.

Кондратюк была избрана в Раду от партии Батькивщина, но спикер и вице-спикеры парламента не входят в состав фракций.

Денис Юдин
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