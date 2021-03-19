Верховный суд отказался снимать санкции с каналов Медведчука по первому иску
19.03.2021, 17:56
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Сегодня, 19 марта, Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) завершил рассмотрение дела по иску гражданина, который обжаловал указ президента о введении санкций против телеканалов "пула Медведчука". Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
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При рассмотрении дела суд проверял, является ли нарушением прав истца потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина.
В суде отметили, что сейчас на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще 10 исков, которые оспаривают введение санкци против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина.
- 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – тут.
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