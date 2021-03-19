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Верховный суд отказался снимать санкции с каналов Медведчука по первому иску

19.03.2021, 17:56
Верховный суд отказался снимать санкции с каналов Медведчука по первому иску - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Сегодня, 19 марта, Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) завершил рассмотрение дела по иску гражданина, который обжаловал указ президента о введении санкций против телеканалов "пула Медведчука". Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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При рассмотрении дела суд проверял, является ли нарушением прав истца потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина.

В суде отметили, что сейчас на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще 10 исков, которые оспаривают введение санкци против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина.

Наталия Медведева
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Тарас Козак санкции NewsOne виктор медведчук верховный суд ZIK 112 украина
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