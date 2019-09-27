Верховный суд отменил решения, в которых Насиров почти не виновен

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховный суд отменил решения двух предыдущих судов, которыми ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко переводится с экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Такое решение приняла 26 сентября коллегия судей Касационного административного суда, пишет Центр противодействия коррупции.

"Верховный суд отменил решение ОАСК и апелляционного админсуда, которые приняли, что Насиров выполнял только "церемониальную функцию", когда подписывал рассрочки в газовой схеме Онищенко", – отметили в ЦПК.

Как известно, Окружной административный суд Киева решил, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что экс-глава ГФС не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов фискальной службы. Шестой апелляционный админсуд это решение оставил в силе.

Фактически эти решения дают Насирову возможность переложить ответственность на руководителей местных Госналоговых инспекций, отмечает издание. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными налоговыми.