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Верховный суд отменил решения, в которых Насиров почти не виновен

Верховный суд отменил решения, в которых Насиров почти не виновен - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.09.2019, 10:50

Касационный административный суд удовлетворил жалобы антикоррупционных правоохранительных органов на удовлетворенный иск экс-главы ГФС.

Верховный суд отменил решения двух предыдущих судов, которыми ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко переводится с экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Такое решение приняла 26 сентября коллегия судей Касационного административного суда, пишет Центр противодействия коррупции.

"Верховный суд отменил решение ОАСК и апелляционного админсуда, которые приняли, что Насиров выполнял только "церемониальную функцию", когда подписывал рассрочки в газовой схеме Онищенко", – отметили в ЦПК.

Как известно, Окружной административный суд Киева решил, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что экс-глава ГФС не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов фискальной службы. Шестой апелляционный админсуд это решение оставил в силе.

Фактически эти решения дают Насирову возможность переложить ответственность на руководителей местных Госналоговых инспекций, отмечает издание. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными налоговыми.

  •  Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015 по 2016 года он позволил компаниям депутата-беглеца Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия экс-главы ГФС нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.
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онищенко насиров газовые схемы
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