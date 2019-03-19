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19.03.2019, 14:53

Верховный суд позволил не принимать заявления с матом

Верховный суд позволил не принимать заявления с матом - Фото
Суд (фото - Pixabay)

Украинец подал исковое заявление, в котором обоснования его требований "сводятся к оскорбительным утверждениям в адрес суда"

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Верховный суд подтвердил решение Высшего совета правосудия (ВСП) о возвращении гражданину искового заявления, в котором использовалась нецензурная лексика и содержались оскорбления в адрес суда и других участников процесса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Гражданин Украины пожаловался в ВСП на решение суда, при этом в тексте использовал нецензурную лексику. ВСП вернул заявление. Украинец пожаловался в Верховный суд.

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Согласно формулировке Верховного суда, обоснования его требований "сводятся к оскорбительным утверждениям в адрес суда, использование которых недопустимо".

В Верховном суде убеждены, что "нецензурная лексика, оскорбительные и бранные слова, символы" вообще не могут использоваться в процессуальных документах, так как "свидетельствуют об очевидном неуважении к чести и достоинству".

Суд признал такие действия злоупотреблением процессуальными правами и оставил апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

Таим образом, он подтвердил правомерность действий ВСП, который не принял исковое заявление с нецензурной лексикой.

В январе служба доставки доставила в Верховную Раду заказ из McDonald's со словом XYU, написанным от руки на упаковке. Сотрудники аппарата парламента восприняли это как нецензурное слово на русском языке. Однако позже выяснилось, что это был написанный латиницей код доставки.

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Теги: суд, верховный суд, оскорбление, мат
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