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11.03.2019, 12:31

Верховный суд принял решение по иску Гриценко к Порошенко

Верховный суд принял решение по иску Гриценко к Порошенко - Фото
Анатолий Гриценко (фото - LIGA.net)

Лидер Гражданской позиции хотел, чтобы президент оплатил из избирательного фонда размещение на сайте главы государства фото и видео

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Верховный суд подтвердил решение апелляционного админсуда о том, что рабочие поездки президента Петра Порошенко с фото- и видеоматериалами на сайте главы государства не являются его предвыборной агитацией. Таким образом, ВС отклонил иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко к Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение суд вынес, рассмотрев апелляционную жалобу на вчерашнем заседании, заявил адвокат Гриценко Руслан Чернолуцкий.

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В мотивировочной части решения ВС указал, что доводы апеллянта, будто бы видео- и фотоматериалы из рабочих поездок Порошенко является предвыборной агитацией, "не подтверждаются надлежащими, достаточными и допустимыми доказательствами".

Суд также обратил внимание, что в иске Гриценко и в его апелляционной жалобе он не утверждает, что в действиях тех, кто размещал соответствующие материалы на сайте президента Украины, была цель побудить избирателей голосовать или не голосовать за кандидата Порошенко.

Ранее Гриценко подал три иска к президенту: все они касаются темы "нарушения правил ведения избирательной агитации". Апелляционный админсуд отказался признавать агитацией фото и видео из рабочих поездок президента в Донецкую и Одесскую области.

Представитель Гриценко в ЦИК Чернолуцкий заявил, что считает такое решение ВС несправедливым.

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Теги: петр порошенко, выборы, анатолий гриценко, верховный суд, агитация, выборы-2019
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