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24.12.2018, 13:59

"Верните нас домой": письмо самого младшего моряка из СИЗО Москвы

"Верните нас домой": письмо самого младшего моряка из СИЗО Москвы - Фото
Андрей Эйдер (фото - соцсети)

19-летний захваченный моряк Андрей Эйдер рассказал о своем ранении, условиях в СИЗО и написал, что хочет скорей вернуться домой

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Самый младший из захваченных Россией моряков 19-летний Андрей Эйдер написал письмо из СИЗО "Матросская тишина" в России, где его удерживают вместе с остальными ранеными украинскими моряками. 

В письме журналистке Таисии Турчин он рассказал об условиях содержания и состоянии здоровья. 

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"Понятия не имею, на сколько это все затянется, полгода, год... Эти допросы, встречи с разными людьми. Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного. Не хочется, чтоб про это забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. Верните нас домой", - написал Эйдер. 

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Он также рассказал, что его ранения постепенно заживают, он уже может ходить по ступенькам, держась за перила, но пока не может лежа даже поднять вертикально ногу. 

В камере у моряка есть книги, электрочайник и холодильник, батареи греют, приходят передачи. 

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи из 21 моряка взяли в плен. В 10 областях Украины введено военное положение.

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Теги: моряк, Россия, письмо, Андрей Эйдер, захваченный
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