"Верните нас домой": письмо самого младшего моряка из СИЗО Москвы

Андрей Эйдер (фото - соцсети)

Самый младший из захваченных Россией моряков 19-летний Андрей Эйдер написал письмо из СИЗО "Матросская тишина" в России, где его удерживают вместе с остальными ранеными украинскими моряками.

В письме журналистке Таисии Турчин он рассказал об условиях содержания и состоянии здоровья.

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"Понятия не имею, на сколько это все затянется, полгода, год... Эти допросы, встречи с разными людьми. Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного. Не хочется, чтоб про это забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. Верните нас домой", - написал Эйдер.

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Он также рассказал, что его ранения постепенно заживают, он уже может ходить по ступенькам, держась за перила, но пока не может лежа даже поднять вертикально ногу.

В камере у моряка есть книги, электрочайник и холодильник, батареи греют, приходят передачи.