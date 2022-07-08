Вертолеты ВСУ трижды ударили по скоплению врага у Давыдова Брода и Правдино

7 июля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины ВСУ нанесли три авиаудара по скоплению врага у Давыдова Брода и Правдино Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдино", – говорится в сообщении.

По итогам работы ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили: 12 военных, танк, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов и БПЛА "Орлан-10".

В ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 запустил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре наших штурмовиков – не попал.

В Херсонской области российский ударный вертолет Ка-52 пытался атаковать позиции ВСУ. В итоге с украинской стороны потерь не было, а Ка-52 был вынужден убежать, уклоняясь от ответного огня.

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Фото: ВС ВСУ

Наталия Медведева

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