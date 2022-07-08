UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вертолеты ВСУ трижды ударили по скоплению врага у Давыдова Брода и Правдино

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 03:13
Вертолеты ВСУ трижды ударили по скоплению врага у Давыдова Брода и Правдино - Фото
Фото: ВС ВСУ

7 июля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины ВСУ нанесли три авиаудара по скоплению врага у Давыдова Брода и Правдино Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдино", – говорится в сообщении.

По итогам работы ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили: 12 военных, танк, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов и БПЛА "Орлан-10".

В ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 запустил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре наших штурмовиков – не попал.

В Херсонской области российский ударный вертолет Ка-52 пытался атаковать позиции ВСУ. В итоге с украинской стороны потерь не было, а Ка-52 был вынужден убежать, уклоняясь от ответного огня.

Читайте также: Защитники Украины отбивают штурмовые действия оккупантов на трех направлениях – Генштаб

Фото: ВС ВСУ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери врага
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 