Защитники Украины отбивают штурмовые действия оккупантов на трех направлениях – Генштаб

Украинские военные успешно отбили штурмовые действия оккупантов на Слобожанском, Славянском и Краматорском направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений вооруженных сил Беларуси не отмечено. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений сил обороны Украины вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии столкновения.

Украинские воины свели на нет все усилия врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Украинские воины жестко подавили очередную попытку.

Враг производит огневое поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулиговка, Червоное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровное и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.

Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений украинских войск.

В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению до шести носителей высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.

Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. По информации Генштаба, командование Центрального военного округа ВС РФ вынуждено выводить подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады.

Вадим Ребрина

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