Весь Евросоюз в заложниках у одной страны: Венгрию дожимают на нефтяное эмбарго против РФ

Министры иностранных дел стран ЕС продолжают давление на Венгрию, чтобы она согласилась на введение нефтяного эмбарго в отношении России, сообщает Reuters.

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Для принятия решения о введении эмбарго необходимо, чтобы с ним согласились все 27 государств Евросоюза. Однако Венгрия считает, что партнеры по ЕС должны компенсировать ей отказ от российской нефти, оценивая размер такой компенсации в сотни миллионов евро.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 мая заявил, что правительству Виктора Орбана нужны "сотни миллионов долларов" для поддержки венгерских нефтеперерабатывающих мощностей, увеличение пропускной способности трубопровода из Хорватии и компенсация для всей венгерской экономики.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис охарактеризовал сложившуюся ситуацию как то, что "весь Евросоюз оказался в заложниках у одного государства-члена".

При этом Германия, которая является не только крупнейшей экономикой ЕС, но и крупнейшим покупателем российских энергоносителей, заявила, что намерена поддержать нефтяное эмбарго, даже если его придется держать многие годы.

"Я уверена, что в ближайшие дни мы придем к соглашению", – заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министры остальных стран ЕС заявили, что нефтяное эмбарго все равно будет действовать, даже если для достижения соглашения потребуется больше времени.

Нефтяное эмбарго, которое уже ввели США и Великобритания и которое планируется включить в шестой пакет санкций ЕС, рассматривается как лучший способ сократить доходы России, которые она может направлять на продолжение войны в Украине.

Сегодня сообщалось, что Европейская комиссия готова выделить средства на строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы та отозвала вето на введение нефтяного эмбарго против России.

13 мая глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что если в следующем пакете санкций Евросоюза не будет нефтяного эмбарго, у Путина будет повод праздновать, а верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС удастся договориться о запрете на импорт нефти из России несмотря на возражения со стороны Венгрии.

Сергей Бережной

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