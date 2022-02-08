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Виктор Ющенко: Нужно наше единство для создания сильного государства

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 14:06
Виктор Ющенко: Нужно наше единство для создания сильного государства - Фото
Виктор Ющенко (Фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Третий президент Виктор Ющенко заявил, что Украина переживает трудные, но величественные и важные времена. Об этом он написал в Facebook.

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"Мы переживаем сегодня трудные времена, но, я убежден, величественные и знаковые. Как никогда прежде, сегодня необходимо наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины", – считает Ющенко.

Он подчеркивает, что "в истории каждого государства настают ответственные моменты, которые дают импульс к решению самых важных вопросов, особенно на внешнеполитические вызовы для нации", и призывает всех соотечественников "объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности".

Ющенко считает приоритетами сегодня безопасность государства, его стабильность и защиту украинской демократии и свободы.      

Скриншот из Facebook
  • В августе 2021 года Ющенко заявил, что считает почти "зрадой" позиции Германии и Франции на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, когда эти два государства не поддержали предоставление Украине плана действий по членству в Альянсе.
Сергей Бережной
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