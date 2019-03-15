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15.03.2019, 15:55

Вилкула и экс-главу Спецтехноэкспорта ждут в НАПК

Вилкула и экс-главу Спецтехноэкспорта ждут в НАПК - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

НАПК вызвало Александра Вилкула, Павла Барбула и еще нескольких человек для объяснений

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Депутата и кандидата в президенты Александра Вилкула вызывают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений. Об этом НАПК сообщает на официальном сайте.

Вилкула ждут в НАПК во вторник-среду, 20 или 21 марта, к 10 утра.

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Как сообщается, НАПК ждет объяснений Вилкула о нарушении требований, касающихся урегулирования конфликта интересов.

Ранее журналист Bihus.Info выяснил, что Вилкул не вносит в декларации гражданскую жену, которая владеет имуществом стоимостью около $1 млн, пользование автомобилем компании Рината Ахметова и байками и домом бывшей тещи. 

По этому же поводу НАПК назначило встречу еще одному депутату - Вадиму Кривохатько.

Среди тех, кого НАПК ждет на беседу, также бывший директор дочернего предприятия госкомпании Спецтехноэкспорт Павел Барбул. От него 19 марта хотят узнать, почему он не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Барбул является фигурантом расследования о растрате 55,5 млн гривен средств госкомпании Спецтехноэкспорта, входящей в Укроборонпром. Он вышел из следственного изолятора под залог.

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Теги: коррупция, Спецтехноэкспорт, укроборонпром, декларация, НАЗК, укрспецэкспорт, александр вилкул
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