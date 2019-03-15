ГБР зовет на допрос Бигуса и компанию: хотят дамп переписки

Денис Бигус (фото - bihus.info)

Государственное бюро расследований вызывает на допрос журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" от проекта Bihus.info для дальнейшего расследования уголовного производства по делу о хищениях в ОПК и связанном с этим возможном взяточничестве в ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ. Об этом со ссылкой на слова начальника пресс-службы ГБР Максима Билоусенко пишет Укринформ.

"Проверяется информация по фактам переписки сотрудников СБУ и НАБУ", - сказал он.

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По словам Билоусенко, следователям нужны материалы переписки, которыми пользовались журналисты.

Ранее ГБР открыло уголовное дело за возможное участие в схемах представителей правоохранительных органов.

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В феврале-марте 2019 года журналисты проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, что "группировка Жукова-Гладковского" завышала в несколько раз ценник на поставки Укроборонпрому контрабандных деталей из РФ, и с таких сделок якобы получали откаты многие топ-чиновники в ОПК и правоохранительных органах.

В схеме якобы участвовали замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, директора заводов и представители правоохранительных органов, которые за вознаграждение "закрывали глаза" и уголовные дела против фигурантов схемы.

Президент Петр Порошенко уволил Гладковского. Сын Гладковского записал ролик-пародию на расследование. В ГПУ не исключают, что предъявят подозрение и ему.

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