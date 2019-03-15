Луценко: Не исключаю вручение подозрения Свинарчуку-младшему

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокуратура может вручить подозрение одному из главных фигурантов дела о хищениях в Укроборонпроме Игорю Гладковскому - сыну уволенного после этого коррупционного скандала замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил глава ГПУ Юрий Луценко.

Он не исключил, что "после определенных процессуальных действий" число тех, кому вручено подозрение по этому резонансному делу, увеличится.

Реклама

"Вероятно, что вручим еще подозрения, не исключаю, что и Свинарчуку-младшему (Игорю Гладковскому, - ред.), - заявил генпрокурор, добавив, что "любой сын любого министра не должен на километр подходить к бюджету ведомства, которое возглавляет его отец".

Луценко отметил также, что два фигуранта расследования проекта Нашi грошi уже проходят подозреваемыми по делу ГПУ о неуплате налогов.

"За день или за день после программы мы получили промежуточный акт ГФС: она насчитала первую неуплату налогов. Неделю назад мы получили окончательный акт: 26 миллионов налогов не уплачено этой компанией (Оптимумспецдеталь, чьи схемы расследовали журналисты, - ред.) из 150-миллионного оборота", - сообщил глава ГПУ.

Читайте также: Кейс Гладковского: факап или новый тренд в политическом пиаре

В схеме в ОПК, по данным проекта Наші гроші, участвовали сам замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин. Связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли концерну контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.