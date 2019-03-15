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15.03.2019, 06:44

Луценко: Не исключаю вручение подозрения Свинарчуку-младшему

Луценко: Не исключаю вручение подозрения Свинарчуку-младшему - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для начала нужно провести "определенные процессуальные действия" по этому участнику коррупционного скандала в ОПК, подчеркнул глава Генпрокуратуры

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Генпрокуратура может вручить подозрение одному из главных фигурантов дела о хищениях в Укроборонпроме Игорю Гладковскому - сыну уволенного после этого коррупционного скандала замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил глава ГПУ Юрий Луценко.

Он не исключил, что "после определенных процессуальных действий" число тех, кому вручено подозрение по этому резонансному делу, увеличится.

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"Вероятно, что вручим еще подозрения, не исключаю, что и Свинарчуку-младшему (Игорю Гладковскому, - ред.), - заявил генпрокурор, добавив, что "любой сын любого министра не должен на километр подходить к бюджету ведомства, которое возглавляет его отец".

Луценко отметил также, что два фигуранта расследования проекта Нашi грошi уже проходят подозреваемыми по делу ГПУ о неуплате налогов.

"За день или за день после программы мы получили промежуточный акт ГФС: она насчитала первую неуплату налогов. Неделю назад мы получили окончательный акт: 26 миллионов налогов не уплачено этой компанией (Оптимумспецдеталь, чьи схемы расследовали журналисты, - ред.) из 150-миллионного оборота", - сообщил глава ГПУ.

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В схеме в ОПК, по данным проекта Наші гроші, участвовали сам замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин. Связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли концерну контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского, а затем и уволил. Сын Гладковского записал ролик-пародию на расследование.

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Теги: игорь гладковский
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