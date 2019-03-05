Сюр. Сын Гладковского пародирует расследователя Бигуса: видео

Один из главных фигурантов скандала о топ-коррупции в оборонной сфере, сын замсекретаря СНБО Игорь Гладковский-младший в ответ на три серии расследования Наші гроші з Денисом Бігусом снялся в профессионально смонтированном видеоролике, в котором отреагировал на обличения журналистов.

Главным в пародии на Бигуса было обещание вскоре раскрыть, откуда у расследователей появилась "инсайдерские данные" о хищениях на оборонке.

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Выступая с экрана под эмблемой "Ваші гроші", Гладковский заявил, что при помощи определенных компьютерных программ и навыков видеомонтажа якобы легко можно снять любую программу-расследование, "сделав любой несуществующий разговор реальным". Он не стал опровергать то, о чем говорили журналисты, а сказал, что "реальность смешали с фейком и выдают это за правду".

По словам Гладковского-младшего, главной целью программы Бигуса якобы является дискредитация президента Петра Порошенко в последний месяц избирательной кампании по принципу навязывания людям мысли "команда плохая - значит, и президент плохой", причем мишелью "потока фейков" был выбран Олег Гладковский.

Более того, эпизод в ролике с вымышленныи "диалогом Бигуса и Игоря Коломойского" недвусмысленно призван намекнуть зрителям о якобы выгодополучателях такого расследования в период избирательной кампании - основных конкурентах Порошенко.

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Главный герой ролика заявил, что мы "живем в правовой стране" и пообещал в суде "выписать люлей" за изложенные в программе якобы бездоказательные факты.

"А еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", - подчеркнул Гладковский-младший, который ранее собрался подать в суд на журналистов проекта Наші гроші.

25 февраля 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского на время проведения расследования, а затем и уволил.