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20.05.2019, 18:26

Вице-президент Еврокомиссии о Зеленском: Мы следили за ним

Вице-президент Еврокомиссии о Зеленском: Мы следили за ним - Фото
Марош Шефчович (фото - EPA)

Марош Шефчович привез Зеленскому приглашение как можно скорее посетить ЕС

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В Еврокомиссии и в ЕС в целом очень внимательно следили за ходом президентской кампании в Украине, в результате которой был избран президент Владимир Зеленский. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, передает Укринформ.

"Мы познакомились с основными членами его команды и сделали вывод о том, что у этой команды проевропейская ориентация, и она будет двигаться именно в этом европейском направлении", - отметил Шефчович, комментируя по просьбе журналистов то, что Зеленский в инаугурационной речи не упоминал евроинтеграцию Украины.

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Вице-президент ЕК сказал, что во время встречи с президентом Украины передаст ему приглашение как можно скорее посетить институты Европейского Союза в Брюсселе для установления более тесных контактов.

"Мы хотим познакомиться с его командой. И мы готовы вместе с ним и его командой работать для успеха Украины и достижения хороших результатов для украинцев", - сказал Шефчович.

Ранее сегодня сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины и сказала, что будет рада познакомиться с ним лично. 

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Теги: Владимир Зеленский, еврокомиссия, Марош Шефчович
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