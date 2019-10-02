Вице-спикер Рады: Власть должна разъяснить формулу Штайнмайера

Елена Кондратюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что власть должна дать обществу "максимально доступные и понятные" ответы по формуле Штайнмайера. Об этом она написала в Facebook.

"Люди растеряны и не понимают о чем идет речь. Недостаток информации и коммуникации - порождает недоверие и тревожные ожидания. Это может привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране", - считает Кондратюк.

Она подчеркнула, что дестабилизация "выгодна прежде всего Кремлю".

По мнению вице-спикера, депутаты, эксперты, юристы, дипломаты и представители гражданского общества должны объединиться и подготовить такой текст нового закона об особом статусе Донбасса, "который позволит избежать российских ловушек".