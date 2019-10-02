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Большая часть украинцев не понимает формулу Штайнмайера: опрос

Большая часть украинцев не понимает формулу Штайнмайера: опрос - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
02.10.2019, 14:11

Лишь 8% респондентов однозначно одобрили формулу Штайнмайера по временно оккупированному Донбассу

60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования конфликта в Донбассе известную как формула Штайнмайера (ФШ). К такому выводу пришли в социологической группе Рейтинг.

Социологи получили такие данные:

  • Однозначно поддерживают ФШ – 8%;

  • Скорее поддерживают ФШ – 10%;

  • Тяжело ответить – 60%;

  • Скорее не поддерживают ФШ – 8%;

  • Однозначно не поддерживают ФШ – 15%.

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Инфографика: социологическая группа Рейтинг

В то же время 55% украинцев поддерживают проведение местных выборов в оккупированных регионах Донбасса после их освобождения. Местные выборы под контролем ОБСЕ поддерживают 43% респондентов.

Опрос проводился с 21 по 25 сентября среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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формула штайнмайера
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