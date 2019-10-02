Большая часть украинцев не понимает формулу Штайнмайера: опрос

Иллюстративное фото: ЕРА

60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования конфликта в Донбассе известную как формула Штайнмайера (ФШ). К такому выводу пришли в социологической группе Рейтинг.

Социологи получили такие данные:

Однозначно поддерживают ФШ – 8%;

Скорее поддерживают ФШ – 10%;

Тяжело ответить – 60%;

Скорее не поддерживают ФШ – 8%;

Однозначно не поддерживают ФШ – 15%.

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Инфографика: социологическая группа Рейтинг

В то же время 55% украинцев поддерживают проведение местных выборов в оккупированных регионах Донбасса после их освобождения. Местные выборы под контролем ОБСЕ поддерживают 43% респондентов.

Опрос проводился с 21 по 25 сентября среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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